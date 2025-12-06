МАГАТЭ: саркофаг соседней с Беларусью ЧАЭС утратил основные функции безопасности

МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил основные функции обеспечения безопасности: «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,… но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений».