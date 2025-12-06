Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ: саркофаг соседней с Беларусью ЧАЭС утратил основные функции безопасности

МАГАТЭ: саркофаг соседней с Беларусью ЧАЭС утратил ряд функций безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сделало заявление относительно саркофага на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости.

МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил основные функции обеспечения безопасности: «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,… но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений».

После этого, агентство порекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.

Ранее мы писали, что вспоминают белорусы, чьи судьбы связаны с аварией в Чернобыле: «В дорогу разрешили взять только документы и сберкнижки, а переселение выпало на Пасху».

Еще прочитайте, что белорусский врач назвала «симптомы тревоги» для срочного обращения за медпомощью.

Кроме того, МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше