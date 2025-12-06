МАГАТЭ: саркофаг соседней с Беларусью ЧАЭС утратил основные функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сделало заявление относительно саркофага на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости.
МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил основные функции обеспечения безопасности: «Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,… но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений».
После этого, агентство порекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.
