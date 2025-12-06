Ричмонд
Опубликован прогноз погоды на декабрь в Нижегородской области

Его дал Гидрометцентр.

Источник: Время

Погода в декабре в Нижегородской области окажется немного выше уровня средних многолетних значений, сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России (г. Москва), средняя месячная температура воздуха ожидается −5, −8°С, что на 1 выше средних многолетних значений (норма −6, −9°С).

При этом месячное количество осадков будет в пределах около среднего многолетнего количества (норма 40−60 мм).

Ранее сообщалось, что текущий месяц будет характеризоваться неустойчивой погодой, чередованием похолодания с оттепелью, что будет влиять на снежный покров.