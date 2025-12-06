В Кузбассе открыли детскую поликлинику и 2 врачебные амбулатории

Детская поликлиника № 2 открылась в Ленинске-Кузнецком Кузбасса после ремонта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», также в поселке городского типа Листвяги и в селе Чумай начали работать новые модульные врачебные амбулатории. Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
«Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципалитетах. На этой неделе открыли три медучреждения. Получать медицинскую помощь в комфортных условиях в них будут около 8 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. С начала года в Кузбассе отремонтировали 15 медучреждений и построили 36 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. До конца года откроем еще 12», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
В детской поликлинике № 2 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров обновили инженерные сети, смонтировали пожарную сигнализацию, выполнили внутреннюю отделку помещений. Для удобства молодых мам оборудовали комнату для кормления, в детской зоне установили мебель, включая диваны, столы и стулья. Также в поликлинике появились новые указатели и стенды.
В новых врачебных амбулаториях более 4 тысяч жителей смогут получать неотложную помощь, проходить профилактические осмотры и делать прививки. Медучреждения оснащены всем необходимым современным оборудованием. Для маломобильных пациентов оборудованы пандусы с двусторонним ограждением и поручнями, кнопки вызова персонала, системы навигации с использованием шрифта Брайля, а также созданы удобные условия в санитарной зоне.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.