В Кузбассе открыли детскую поликлинику и 2 врачебные амбулатории

«Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципалитетах. На этой неделе открыли три медучреждения. Получать медицинскую помощь в комфортных условиях в них будут около 8 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. С начала года в Кузбассе отремонтировали 15 медучреждений и построили 36 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. До конца года откроем еще 12», — отметил губернатор региона Илья Середюк.