385 дней поисков закончились трагедией: пропавшая женщина из Башкирии найдена мертвой

Поиски 55-летней жительницы Башкирии, пропавшей в ноябре прошлого года, завершились трагически. Как сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», женщина найдена мертвой.
Жительница села Аскарово Абзелиловского района пропала 6 ноября, когда вышла из своего дома и не вернулась. Добровольцы вели ее поиски на протяжении 385 дней. Недавно в официальном сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» появилось печальное известие: ".
Обстоятельства исчезновения и причина смерти женщины не уточняются.
