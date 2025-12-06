Ричмонд
385 дней поисков закончились трагедией: пропавшая женщина из Башкирии найдена мертвой

В Башкирии спустя год обнаружили мертвой пропавшую женщину.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 55-летней жительницы Башкирии, пропавшей в ноябре прошлого года, завершились трагически. Как сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», женщина найдена мертвой.

Жительница села Аскарово Абзелиловского района пропала 6 ноября, когда вышла из своего дома и не вернулась. Добровольцы вели ее поиски на протяжении 385 дней. Недавно в официальном сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» появилось печальное известие: ".

Обстоятельства исчезновения и причина смерти женщины не уточняются.

