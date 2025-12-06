Встретили праздник дружбы: в Лиде прошел областной тур фестиваля национальных культур

6 декабря, Лида /Корр. БЕЛТА/. На сцене Дворца культуры Лиды, где состоялся областной отборочный тур XV Республиканского фестиваля национальных культур, представили свое творчество и традиции 15 национально-культурных объединений Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Многонациональному концерту предшествовала выставка, где участники фестиваля показали свои разнообразные таланты, от рукоделия до кулинарии.
«Красивая, благоустроенная Лида уже традиционно принимает областной отборочный тур фестиваля национальных культур, заключительных мероприятий фестиваля. И всем своим ухоженным обликом демонстрирует, что на нашей белорусской земле созданы все условия, чтобы люди выбирали ее своей второй родиной и сохраняли свою культуру. На выставке мы увидели национальные костюмы, услышали польскую песню, узнали литовские кулинарные рецепты, познакомились с русской кухней, увидели презентацию грузинского подворья. Яркое открытие фестиваля в Минске, отборочные туры в областях и грандиозные заключительные мероприятия в Гродно — все это показывает, как свободно живут и сохраняют свою самобытность в нашей стране люди самых разных национальностей», — отметила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.
«Мы приехали из Ивья, представляем культуру белорусских татар. Ивье считается своего рода татарской столицей в Беларуси. На выставку привезли мугеры — написанные на ткани, на стекле цитаты из Корана, священные тексты. Ими традиционно украшаются дома и мечеть. Мы представили работы Эмилии Шабанович и мои», — рассказал представитель татарской общины из Ивья, преподаватель детской школы искусств Селим Ильясевич.
Куклы-обереги показали члены Русского общества. «Это традиция всех народов русской земли. Обереговые куклы делались для всех членов семьи, включая детей. Считалось, они помогали в разных ситуациях. Например, есть такая особенная кукла — походная, которую жена клала в карман мужу перед дорогой. Такие куклы оберегали дом от пожара, напастей, непогоды. Есть карманные куклы, которые мать, беря малыша в поле, имела с собой», — поделился учитель СШ № 40 Гродно Дмитрий Трофимов.
Как рассказала председатель Гродненского отделения международного общественного объединения «Ата Мекен» Муслима Мейсак, казахи привезли в Лиду национальные наряды, репродукции с изображением столицы Казахстана Астаны и всевозможные сувениры с национальным колоритом. «Хотим показать казахское гостеприимство, радушие, готовность поддерживать дружбу с разными народами, широту души», — сказала она.
«Находясь на белорусской земле, мы не забываем о своих традициях, культуре, для этого есть все условия, — отметила Софико Каландия, руководитель Гродненского объединения грузин. — То, что мы привезли народные блюда, показывает нашу хлебосольность, а национальные костюмы демонстрируют творческую жилку и талант».
На сцену вышли ансамбль еврейской музыки «Шалом», ансамбль танца «Скавыш» общественного объединения греков, литовский фольклорно-этнографический коллектив «Жильвитис» из Островецкого района, ансамбль польской песни «Стокротки» из Берестовицы и многие другие самодеятельные артисты. Зрители увидели даже индийские танцы и песни Шри-Ланки: их исполнили студенты Гродненского медицинского университета, которые получают в Беларуси образование.
Лучшие участники областного тура получат путевки на заключительные мероприятия Республиканского фестиваля национальных культур, которые в следующем году состоятся в Гродно. −0-