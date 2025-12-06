Встретили праздник дружбы: в Лиде прошел областной тур фестиваля национальных культур

«Красивая, благоустроенная Лида уже традиционно принимает областной отборочный тур фестиваля национальных культур, заключительных мероприятий фестиваля. И всем своим ухоженным обликом демонстрирует, что на нашей белорусской земле созданы все условия, чтобы люди выбирали ее своей второй родиной и сохраняли свою культуру. На выставке мы увидели национальные костюмы, услышали польскую песню, узнали литовские кулинарные рецепты, познакомились с русской кухней, увидели презентацию грузинского подворья. Яркое открытие фестиваля в Минске, отборочные туры в областях и грандиозные заключительные мероприятия в Гродно — все это показывает, как свободно живут и сохраняют свою самобытность в нашей стране люди самых разных национальностей», — отметила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.