Участник из Подмосковья стал призером Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Юный программист из города Видное Александр Кравченко занял второе место в номинации «Поколение добра» Международной премии #МЫВМЕСТЕ, отвечающей задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Премия #МЫВМЕСТЕ — это награда для неравнодушных людей. Для тех, кто делится своим временем, силами и ресурсами, для тех, кто не может оставаться в стороне и откликается на чужую беду. В этом году от нашего региона было подано более 740 заявок. Победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал премии. Сегодня на форуме прошла церемония награждения. И среди призеров наш подмосковный активист Александр Кравченко», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Александр Кравченко представил проект «Белый хакер». Это просветительская платформа по цифровой безопасности, созданная на основе личного опыта: в 10 лет он сам стал жертвой взлома. С тех пор Александр с помощью современных форматов — от коротких юмористических роликов, разоблачающих мошеннические схемы, до подкастов с экспертами — учит зрителей защищать личные данные и финансы. Помимо онлайн-активности проект включает в себя офлайн-лекции по кибербезопасности, искусственному интеллекту и технологиям, которые уже посетили около 800 человек.
Отметим, всего в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ поступило более 52 тыс. заявок из 147 стран.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.