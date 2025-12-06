Участник из Подмосковья стал призером Международной премии #МЫВМЕСТЕ

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это награда для неравнодушных людей. Для тех, кто делится своим временем, силами и ресурсами, для тех, кто не может оставаться в стороне и откликается на чужую беду. В этом году от нашего региона было подано более 740 заявок. Победителями регионального этапа стали 27 проектов, 24 вышли в полуфинал премии. Сегодня на форуме прошла церемония награждения. И среди призеров наш подмосковный активист Александр Кравченко», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.