Санаторий в Белокурихе Алтайского края улучшил обслуживание гостей

«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” ставило для нас две цели: вовлеченность сотрудников в повышение эффективности наших процессов и повышение уровня сервиса. Самым значимым для нас стало сокращение потерь времени на процессах оформления гостей в службе приема и размещения, выездной уборки номера, выпечки кондитерских изделий. Высвободившееся время при оформлении гостя в службе размещения направлено на усиление персонализированного подхода и повышение сервиса», — отметила генеральный директор санатория Марина Попеляева.