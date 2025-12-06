Санаторий в Белокурихе Алтайского края улучшил обслуживание гостей

Санаторий «Алтай-West» в Белокурихе оптимизировал процесс санаторно-курортного обслуживания гостя, проживающего в номере категории «стандарт». Мероприятия проводились в ходе участия учреждения в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” ставило для нас две цели: вовлеченность сотрудников в повышение эффективности наших процессов и повышение уровня сервиса. Самым значимым для нас стало сокращение потерь времени на процессах оформления гостей в службе приема и размещения, выездной уборки номера, выпечки кондитерских изделий. Высвободившееся время при оформлении гостя в службе размещения направлено на усиление персонализированного подхода и повышение сервиса», — отметила генеральный директор санатория Марина Попеляева.
Применение принципов бережливого производства позволило сократить время обслуживания одного гостя на 15,5%, уменьшить количество человек в очереди на 73,3%, а число процедур, выполняемых одним медицинским работником в день, увеличить на 9%. Также удалось перераспределить трудовые ресурсы на другие важные процессы, снизив общую нагрузку на персонал.
Отметим, санаторий «Алтай-West» ежегодно принимает на лечение более 18 тыс. гостей, оказывает свыше 300 видов процедур для лечения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.