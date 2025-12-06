«Такие встречи вдохновляют»: Хабиб Нурмагомедов посетил Альметьевск

«Для молодежи это возможность увидеть пример высочайших достижений, силы духа и дисциплины. Такие встречи вдохновляют и помогают формировать правильные жизненные ориентиры. Ваш путь в спорте — яркий пример того, как сила, помноженная на дисциплину, уважение и скромность, приводит к настоящим вершинам. Вы вдохновляете тысячи мальчишек работать над собой и верить в свои возможности», — отметил он.