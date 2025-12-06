Всероссийские соревнования по биатлону перенесли из Уфы в Уват: все из-за отсутствия снега

По данным синоптиков, обильные снегопады в Башкирии начнутся только во второй декаде декабря. Ожидается, что первый существенный снегопад до 2 миллиметров пройдет 11 декабря. Пик непогоды прогнозируется на 14 декабря с количеством осадков до 7,8 миллиметра, причем снег будет чередоваться с дождем из-за относительно теплой погоды.