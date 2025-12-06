Ричмонд
Всероссийские соревнования по биатлону перенесли из Уфы в Уват: все из-за отсутствия снега

Из-за отсутствия снега в Уфе соревнования по биатлону перенесли в Уват.

Источник: Комсомольская правда

Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок, которые должны были пройти в Уфе с 9 по 16 декабря 2025 года, перенесены в село Уват Тюменской области. Как сообщает Союз биатлонистов России, решение было принято из-за отсутствия устойчивого снежного покрова в Башкирии.

Согласно сообщению организации, сроки и программа соревнований остаются без изменений.

По данным синоптиков, обильные снегопады в Башкирии начнутся только во второй декаде декабря. Ожидается, что первый существенный снегопад до 2 миллиметров пройдет 11 декабря. Пик непогоды прогнозируется на 14 декабря с количеством осадков до 7,8 миллиметра, причем снег будет чередоваться с дождем из-за относительно теплой погоды.

Лишь с 15 по 17 декабря в регионе ожидаются устойчивые обильные снегопады с суточной нормой более 10 миллиметров, которые могут привести к формированию постоянного снежного покрова.

