Для учеников новосибирской гимназии провели урок по работе с нейросетями

День изучения искусственного интеллекта прошел 3 декабря в гимназии № 14 Новосибирска в ходе образовательного проекта «Урок цифры», реализующегося при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На занятии «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» школьники познакомились с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты. Также ребята узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование. В мероприятии приняла участие заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.
«Особое внимание на уроке мы уделили безопасности. Дети узнали, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвятили дипфейкам, научили ребят распознавать цифровые подделки и рассказали о способах защиты от возможных угроз», — отметила министр.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.