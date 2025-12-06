В Госдуму внесли проект о полномочиях по увековечению памяти жертв геноцида

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект о полномочиях органов госвласти субъектов РФ по решению вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны внесен в ГД, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.