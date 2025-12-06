Ричмонд
В Госдуму внесли проект о полномочиях по увековечению памяти жертв геноцида

В ГД внесли проект о полномочиях регионов увековечивать память жертв геноцида.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект о полномочиях органов госвласти субъектов РФ по решению вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны внесен в ГД, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Проект в Госдуму внесло Законодательное собрание Запорожской области.

«Проектом федерального закона предлагается дополнить Перечень в Федеральном законе № 414-ФЗ новым полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 −1945 годов», — говорится в пояснительной записке к проекту.