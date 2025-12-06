В Ростове 23 МКД дома подключили к теплоснабжению после коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону коммунальщики устранили коммунальную аварию, из-за которой 23 многоквартирных дома в Северном жилом массиве остались без тепла 6 декабря. Об аварии сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале, об устранении проблемы — ресурсоснабжающая организация.