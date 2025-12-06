Ричмонд
В Ростове 23 МКД дома подключили к теплоснабжению после коммунальной аварии

После аварийного отключения в 23 дома на Северном в Ростове возвращается тепло.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону коммунальщики устранили коммунальную аварию, из-за которой 23 многоквартирных дома в Северном жилом массиве остались без тепла 6 декабря. Об аварии сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале, об устранении проблемы — ресурсоснабжающая организация.

Напомним, авария произошла на теплотрассе по адресу: проспект Королева, ⅛ в Ворошиловском районе. Для проведения срочного ремонта подачу тепла пришлось временно остановить.

Отключение затронуло жилые дома в границах улиц Королева, Комарова и Стартовой. Всего без отопления остались 23 многоквартирных здания.

Коммунальные службы оперативно приступили к устранению дефекта. По предварительным данным, работы должны завершены около 18 часов.

После окончания ремонта теплоснабжение будет восстановлено в штатном режиме. В зимний период такая авария создает серьезные неудобства для жителей, поэтому специалисты работают в максимально сжатые сроки.