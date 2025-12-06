В Красноярском крае в ноябре отправили почти 12 тыс. обращений через ПОС

Жители Красноярского края направили почти 12 тыс. сообщений через платформу обратной связи (ПОС) в ноябре, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Платформа обратной связи позволяет гражданам направлять обращения и сообщения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов. В ноябре жители региона направили 11 850 запросов. Наиболее частые обращения были связаны с вопросами из сферы медицины, образования и состояния автомобильных дорог.
Отметим, сообщения на платформу можно отправить разными удобными способами: через портал «Госуслуги», специальные виджеты на официальных сайтах органов власти и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения рассматривают профильные организации, а затем предоставляют отчет о проведенной работе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.