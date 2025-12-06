Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Одну и ту же машину продали двоим». Пасков о передаче украинских недр Британии и Америке

Говоря о воинственном настрое отдельных руководителей стран Европы и их нежелании прекращать конфликт в Украине, политолог отметил, что у них есть вполне конкретный интерес. Пламен Пасков привел в пример Великобританию, которая подписала с Украиной столетний договор о партнерстве.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина, передав права на свои недра Великобритании и США, фактически продала один и тот же товар двум покупателям. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил болгарский политолог Пламен Пасков.

Говоря о воинственном настрое отдельных руководителей стран Европы и их нежелании прекращать конфликт в Украине, политолог отметил, что у них есть вполне конкретный интерес. Пламен Пасков привел в пример Великобританию, которая подписала с Украиной столетний договор о партнерстве. Как сообщали некоторые источники, в рамках этого документа Киев, по сути, передал Лондону украинские редкоземельные металлы.

ЕС будет поддерживать Киев до 2034 года? Политолог о расходах на Украину в бюджете Евросоюза.

«Грубо говоря, получается, что одну и ту же машину продали двоим. Американцы и британцы стали претендовать на одну и ту же машину или одну и ту же квартиру», — сказал политолог, напомнив, что Украина также заключила сделку по редкоземельным металлам с США.

Пламен Пасков обратил внимание, что в Великобритании, как и в странах Евросоюза, есть существенные экономические проблемы. Таким образом, Лондон не может позволить себе упустить украинские редкоземельные металлы. «Если Трамп не подпустит Великобританию к украинским недрам, ему до последнего будут вставлять палки в колеса. Они представляют интересы одной и той же глобальной группировки, которая иронией судьбы оказалась втянута в борьбу, — подчеркнул он. — Как бы сейчас ни разрушались украинские города, как бы ни умирали люди, эти недра все равно остаются в земле».-0-

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше