Около 300 школьников поучаствовали в сменах «Сириус 55» в Омске

Результатом обучения стали презентации разработанных продуктов. Например, школьники представили 3D-макет поезда будущего, собственный беспилотный летательный аппарат, научились проектировать детали ракет и многое другое. На итоговых защитах они продемонстрировали навыки работы с инновационными материалами и оборудованием, рассказали об этапах работы и ответили на вопросы преподавателей и других команд. Как отметили организаторы, программа помогла участникам не только получить новые знания, но и развить метапредметные компетенции, научиться работать в команде и определиться с будущей профессией.