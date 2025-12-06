Ричмонд
Около 300 школьников поучаствовали в сменах «Сириус 55» в Омске

Они узнали о перспективных направлениях современной науки.

Очередной сезон региональных профильных смен «Сириус 55» прошел в Омском государственном техническом университете в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». В сменах поучаствовали около 300 школьников 7−11-х классов из Омской области, сообщили в региональном министерстве образования.

Почти два месяца участники узнавали в университете о перспективных направлениях современной науки — от 3D-моделирования и беспилотных систем до биотехнологий и географии нефти и газа, а также занимались под руководством наставников.

Результатом обучения стали презентации разработанных продуктов. Например, школьники представили 3D-макет поезда будущего, собственный беспилотный летательный аппарат, научились проектировать детали ракет и многое другое. На итоговых защитах они продемонстрировали навыки работы с инновационными материалами и оборудованием, рассказали об этапах работы и ответили на вопросы преподавателей и других команд. Как отметили организаторы, программа помогла участникам не только получить новые знания, но и развить метапредметные компетенции, научиться работать в команде и определиться с будущей профессией.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.