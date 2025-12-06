От 1 до 3 часов — за такое время чиновники теперь должны отвечать чиновники Башкирии на жалобы в интернете

В Башкирии утвердили регламент работы с жалобами граждан, которые те публикуют в открытых источниках. Теперь на каждый такой сигнал государственные органы должны будут реагировать в течение нескольких часов.
Как следует из опубликованного на правовом портале республики распоряжения главы региона Радия Хабирова, все сообщения из социальных сетей, мессенджеров и новостных порталов будут фиксироваться в специальной информационно-аналитической системе «Инцидент-Менеджмент». Каждое обращение получит статус «инцидента» и должно быть обработано в установленные сроки.
Согласно новому порядку, чиновник, ответственный за рассмотрение жалобы, обязан проанализировать ее и подготовить проект ответа в течение 8 рабочих часов. При этом первичный отклик на обращение нужно опубликовать на той же площадке, где оно появилось, уже через 3 часа. Если сообщение касается угрозы жизни и здоровью, аварий в ЖКХ или дорожного движения, срок сокращается до 1 часа.
Ответы должны быть персонализированными: подписываться именем, фамилией и должностью исполнителя и излагаться простым языком. Рекомендуется также прикладывать фото или видео, подтверждающие факт работы, а также контакты для дальнейшей связи.
Координацию новой системы будет осуществлять управление главы республики по социальным коммуникациям, а контроль за сроками и качеством ответов возложен на специальных кураторов в ведомствах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.