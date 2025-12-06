От 1 до 3 часов — за такое время чиновники теперь должны отвечать чиновники Башкирии на жалобы в интернете

Согласно новому порядку, чиновник, ответственный за рассмотрение жалобы, обязан проанализировать ее и подготовить проект ответа в течение 8 рабочих часов. При этом первичный отклик на обращение нужно опубликовать на той же площадке, где оно появилось, уже через 3 часа. Если сообщение касается угрозы жизни и здоровью, аварий в ЖКХ или дорожного движения, срок сокращается до 1 часа.