Почти 14 тыс. предпринимателей Приморья получили помощь центра «Мой бизнес»

Мерами поддержки от центра «Мой бизнес» в этом году воспользовались уже почти 14 тыс. предпринимателей Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Работа учреждения отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Мы видим высокий спрос на комплексные программы поддержки. Например, в рамках проекта “Развитие” мы провели несколько акселераторов для производственных компаний. Отдельная программа “Выращивание” помогает предпринимателям за несколько месяцев сопровождения повысить выручку. Отдельный фокус — это помощь в продвижении и экспорте. Наши предприниматели участвуют в выставках по всей России, представляют продукцию в Москве, находят новых партнеров. В этом году при нашей поддержке они заключили новые экспортные контракты, в том числе в Китае», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Иван Машунин.
Все чаще предприниматели интересуются обучающими программами, интенсивами в сфере налогов и финансов. В этом году через центр «Мой бизнес» предприниматели получили поддержку, включая помощь экспортерам, более чем на 300 млн рублей. В числе успешных примеров — владивостокский гастромаркет «Сытый», владелец которого открыл новый филиал и вышел на новые рынки сбыта благодаря участию в акселераторе и финансовой помощи от краевых властей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.