Почти 14 тыс. предпринимателей Приморья получили помощь центра «Мой бизнес»

«Мы видим высокий спрос на комплексные программы поддержки. Например, в рамках проекта “Развитие” мы провели несколько акселераторов для производственных компаний. Отдельная программа “Выращивание” помогает предпринимателям за несколько месяцев сопровождения повысить выручку. Отдельный фокус — это помощь в продвижении и экспорте. Наши предприниматели участвуют в выставках по всей России, представляют продукцию в Москве, находят новых партнеров. В этом году при нашей поддержке они заключили новые экспортные контракты, в том числе в Китае», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Иван Машунин.