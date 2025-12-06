Нижегородцы возмутились освещением на богородской трассе

Нижегородцы жалуются на отсутствие освещения на богородской трассе. По словам водителей, неудобства возникают после выезда с развязки в Ольгино. Об этом сообщили в NN.RU.
В соцсетях представители Минтранса объяснили, что трассу Муром — Нижний Новгород будут реконструировать. Участок между Богородском и Ольгино доведут до категории I-В с четырьмя полосами движения.
Сейчас идет поиск источника финансирования для реконструкции участков Богородск — Доскино и Окский — Сартаково. Соответствующие проектные документации уже одобрены госэкспертизой.
На площадке участка Сартаково — Новинки проводят проектные и изыскательные работы. Восстановление участка Новинки — Ольгино включена в четвертую очередь строительства дублёра проспекта Гагарина.
Сейчас идет обсуждение федерального финансирования. До реконструкции трассы проект по проектированию и строительству освещения «будет считаться нецелевым использованием бюджетных средств», ответили в Минтрансе.