Нижегородцы возмутились освещением на богородской трассе

Дорогу будут расширять.

Источник: Аргументы и факты

Нижегородцы жалуются на отсутствие освещения на богородской трассе. По словам водителей, неудобства возникают после выезда с развязки в Ольгино. Об этом сообщили в NN.RU.

В соцсетях представители Минтранса объяснили, что трассу Муром — Нижний Новгород будут реконструировать. Участок между Богородском и Ольгино доведут до категории I-В с четырьмя полосами движения.

Сейчас идет поиск источника финансирования для реконструкции участков Богородск — Доскино и Окский — Сартаково. Соответствующие проектные документации уже одобрены госэкспертизой.

На площадке участка Сартаково — Новинки проводят проектные и изыскательные работы. Восстановление участка Новинки — Ольгино включена в четвертую очередь строительства дублёра проспекта Гагарина.

Сейчас идет обсуждение федерального финансирования. До реконструкции трассы проект по проектированию и строительству освещения «будет считаться нецелевым использованием бюджетных средств», ответили в Минтрансе.