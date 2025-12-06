Новый штамп начнут проставлять в паспортах волгоградцев с 1 января

— Это уникальный номер записи, с которым государственные системы узнают вас и связывают между собой ваши же данные из разных реестров. В паспорте этот номер будет оформляться отдельным штампом налогового органа примерно в том же блоке, где сегодня ставят отметку об ИНН: указание инспекции, сам код ИД ЕРН, дата внесения и подпись должностного лица с печатью, — приводят журналисты слова зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.