«Хочу, чтобы фарш был»: журналистку «Москвы 24» уволили за комментарий о самолете

— У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия… Вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо… Я тоже хочу, — сказала девушка на видеоролике, общаясь с коллегами.