«Хочу, чтобы фарш был»: журналистку «Москвы 24» уволили за комментарий о самолете

Журналистку «Москвы 24» уволили из-за видео в ее личном Telegram-канале с комментарием о самолете Москва — Пхукет, который 3 декабря подал сигнал бедствия.
Видео несколько часов назад опубликовали в нескольких Telegram-каналах. На нем редактор оперативного отдела Евгения Оболашвили, комментируя новости о сигнале бедствия, который подал самолет Москва — Пхукет, говорит, что хочет «поработать как надо», поэтому хочет, чтобы «был фарш».
— У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия… Вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо… Я тоже хочу, — сказала девушка на видеоролике, общаясь с коллегами.
Скорее всего, видео «слил» кто-то из ее знакомых, подписанных на личный канал журналистки. Вскоре после этого девушка удалила видео и сам канал.
В Telegram-канале «Москвы 24» появилось сообщение об увольнении Оболашвили.
— Сами в шоке! Уволена! Видим ваше негодование и разделяем его. Слова, которые опубликовала бывшая сотрудница оперативного отдела в своем Telegram-канале, бесчеловечны, — отметили в сообщении.
Самолет, о котором идет речь, вылетел из столичного аэропорта Домодедово 3 декабря в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги. Позднее выяснилось, что причиной происшествия стало возгорание левого двигателя. Самолет удачно приземлился в аэропорту вылета после того, как выработал достаточное количество топлива.