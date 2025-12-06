«Не нравится — питайтесь в ресторане»: В кишиневском лицее детям подают на завтрак заплесневелый хлеб

Скандал в кишинёвском лицее им. Б. П. Хашдеу. Родители бьют тревогу: во время школьного завтрака детям подали испорченный, заплесневелый хлеб.
Но настоящий шок вызвал ответ персонала столовой на жалобы учеников: «Не нравится — питайтесь в ресторане».
Возмущённые родители требуют немедленной реакции, но, по их словам, администрация лицея до сих пор хранит молчание, игнорируя проблему качества питания и хамства.
Бесплатное питание в школах, говорите? Оно вот такое, да?
