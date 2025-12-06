Еще три компании Новосибирска оптимизируют производство

«Сегодня в проекте семь производителей электротехники. В этом году мы завершаем цикл и подводим итоги на 40 предприятиях. С 2026 года мы готовимся принять в проект еще не менее 45 предприятий, в том числе по региональной программе с порогом по выручке в 250 миллионов рублей», — сообщила и. о. министра экономического развития региона Светлана Шарпф.