Еще три компании Новосибирска оптимизируют производство

Они планируют увеличить его не менее чем на 5% за счет внедрения бережливых технологий.

Три производителя электрооборудования Новосибирска оптимизируют производство в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

В конце текущего года к проекту присоединились компании «Электроконцепт», «НЭМЗ-Инжиниринг» и «СибКонтакт». Предприятия планируют увеличить производство не менее чем на 5% за счет внедрения бережливых технологий.

«Сегодня в проекте семь производителей электротехники. В этом году мы завершаем цикл и подводим итоги на 40 предприятиях. С 2026 года мы готовимся принять в проект еще не менее 45 предприятий, в том числе по региональной программе с порогом по выручке в 250 миллионов рублей», — сообщила и. о. министра экономического развития региона Светлана Шарпф.

Новосибирский электромеханический завод (НЭМЗ) в ходе проекта планирует оптимизировать процесс согласования технического задания и разработки коммерческого предложения на производство изделий «Главный распределительный щит». Сотрудники уже прошли первый модуль обучения и приступили к диагностике процесса. Компания «СибКонтакт» оптимизирует процесс производства инверторов, а «Электроконцепт» — выпуск щитов постоянного тока.

Напомним, узнать условия участия в нацпроекте можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.