Фидан: Турция обсудила с Россией и Украиной удары ВСУ по судам в Черном море

Турция обсудила с представителями России и Украины атаки ВСУ на танкеры в акватории Черного моря. Об этом заявила глава турецкого МИД Хакан Фидан на полях форума в Дохе.
«Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство», — сообщил дипломат.
Фидан подчеркнул, что Турция выражает опасение относительно атак на танкеры в Черном море, поскольку это является эскалацией конфликта и его географическим расширением.
По словам представителя МИД Турции, торговые маршруты в регионе и проходящие по ним суда не должны становиться целью для атак.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Глава государства подчеркнул, что РФ в качестве ответа на агрессивные действия Киева будет наносить куда более мощные удары по портовой инфраструктуре Украины.