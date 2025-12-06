Ричмонд
Фидан: Турция обсудила с Россией и Украиной удары ВСУ по судам в Черном море

МИД Турции назвал эскалацией конфликта атаки киевского режима по торговым маршрутам и танкерам в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Турция обсудила с представителями России и Украины атаки ВСУ на танкеры в акватории Черного моря. Об этом заявила глава турецкого МИД Хакан Фидан на полях форума в Дохе.

«Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство», — сообщил дипломат.

Фидан подчеркнул, что Турция выражает опасение относительно атак на танкеры в Черном море, поскольку это является эскалацией конфликта и его географическим расширением.

По словам представителя МИД Турции, торговые маршруты в регионе и проходящие по ним суда не должны становиться целью для атак.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Глава государства подчеркнул, что РФ в качестве ответа на агрессивные действия Киева будет наносить куда более мощные удары по портовой инфраструктуре Украины.