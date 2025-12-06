Ричмонд
Пойдет ли Полина Лурье на мировую с Ларисой Долиной: отвечает адвокат

Адвокат Свириденко: Лурье не будет отзывать жалобу на Долину в Верховный суд.

Источник: Комсомольская правда

Покупательница скандальной квартиры народной артистки РФ Полина Лурье не хочет забирать свою жалобу из Верховного суда, хотя певица Лариса Долина заявила, что готова вернуть деньги. Об этом сообщила адвокат Полины, Светлана Свириденко, в интервью RT.

«(Лурье хочет — прим. ред.) Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — заявила Свириденко журналистам.

Адвокат добавила, что Долина не связывалась с Лурье по этому вопросу, несмотря на приглашения. На предварительном заседании сторона Лурье предложила личную встречу с Долиной, но защита певицы отказалась.

В пятницу на Первом канале Долина заявила, что готова вернуть все деньги, которые Полина потратила на покупку квартиры (около 112 млн рублей). Адвокат Свириденко же отметила, что Долина предложила Полине решить дело мирным путем, но деньги хочет возвращать частями — в течение 2−3 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что Лурье поставила себе на дозвон песню Ларисы Долиной «Погода в доме» на фоне скандала с продажей квартиры.