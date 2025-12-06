Чуть не стал бандитом, родил тайную дочь и ушел в ЗОЖ: Сергею Мазаеву — 66

«Я знаю, что человек начинает помнить себя с трех лет. И для меня было важно, чтобы она никогда не видела меня пьяным, чтобы Аня потом не вышла замуж за пьющего. Так что если хотите услышать мой совет — не пейте вообще! И все-таки трезвость — это высшее наслаждение. Но чтобы понять это, я убил четыре года своей жизни, девять раз срывался», — рассказывал он «Комсомольской правде».