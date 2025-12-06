К «Пушкинской карте» подключились более 100 учреждений Смоленской области

Уже более 100 учреждений культуры Смоленской области присоединились к программе «Пушкинская карта», реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данный момент в области более 56 тыс. молодых людей уже владеют Пушкинской картой. Среди подключившихся к проекту учреждений культуры — 36 домов культуры, 29 библиотек, 28 музеев, 6 кинотеатров, 3 театра и 1 концертная организация. В афишу включено более 6 тыс. мероприятий.
«Наша задача — вовлекать детей и молодежь в культурные мероприятия. Поручил активизировать эту работу и расширить репертуар культурных мероприятий для ребят. В каждом учреждении, которое является участником программы, должно проводиться для них не менее трех мероприятий в неделю», — отметил губернатор области Василий Анохин.
Пушкинская карта — специальная банковская карта платежной системы «Мир», предназначенная для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На нее ежегодно зачисляются средства для посещения культурных мероприятий в размере 5 тыс. рублей. Карту можно оформить на портале «Госуслуги». Более подробная информация размещена на сайте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.