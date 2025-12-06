К «Пушкинской карте» подключились более 100 учреждений Смоленской области

Пушкинская карта — специальная банковская карта платежной системы «Мир», предназначенная для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На нее ежегодно зачисляются средства для посещения культурных мероприятий в размере 5 тыс. рублей. Карту можно оформить на портале «Госуслуги». Более подробная информация размещена на сайте.