Университет Владивостока стал финалистом конкурса «Знание»

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) вошел в число финалистов всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности «Знание», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Как подчеркнули в пресс-службе общества «Знание», по результатам экспертной оценки в шорт-лист вошли 143 финалиста из 58 регионов страны. Всего от Приморского края было получено девять заявок из трех вузов. ДВФУ представил свои практики в номинации «Патриотическое воспитание и единство народов России». Теперь финалистам предстоит защитить свои проекты перед жюри на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности.
Отметим, конкурс команд вузов направлен на создание условий для эффективной организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.