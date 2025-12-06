Университет Владивостока стал финалистом конкурса «Знание»

Как подчеркнули в пресс-службе общества «Знание», по результатам экспертной оценки в шорт-лист вошли 143 финалиста из 58 регионов страны. Всего от Приморского края было получено девять заявок из трех вузов. ДВФУ представил свои практики в номинации «Патриотическое воспитание и единство народов России». Теперь финалистам предстоит защитить свои проекты перед жюри на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности.