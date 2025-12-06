В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков

«У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на “безопасный счёт”. Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям», — сказал он.