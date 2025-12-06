В этом лицее ученики завоевали семь медалей на международных олимпиадах. Такое произошло впервые в истории

— Наши учителя — особенные, — подчеркивает заместитель директора. — Они постоянно в поиске, увлечены своим предметом и умеют зажечь интерес у учеников. Ведь работа с одаренными детьми — процесс непрерывный, без каникул и выходных: педагог всегда рядом с олимпиадниками. Чтобы выйти на международный уровень, ребята решают задачи не только нашей страны, но и Китая, Индии, России. А юные географы еще должны знать на отлично английский язык, так как задания на международных олимпиадах только на нем.