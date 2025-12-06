В этом лицее ученики завоевали семь медалей на международных олимпиадах. Такое произошло впервые в истории

В этом году Могилевский государственный областной лицей № 1 впервые за свою 35-летнюю историю стал абсолютным лидером по международным олимпиадам в регионе. Его ученики завоевали семь медалей — из девяти, полученных всей Могилевщиной. И это не случайность. За впечатляющими результатами стоит многолетняя система работы с одаренными детьми. Об этом — в нашем материале.
Где рождаются победители.
Если подсчитать, сколько лицеистов вовлечено в олимпиадное движение, окажется, что это как минимум половина. Так, в недавно завершившемся втором (районном) этапе республиканской олимпиады по учебным предметам приняли участие 142 учащихся, и 90 из них стали победителями.
Секрет успеха в том, что здесь действует продуманная система поиска и поддержки талантов. Руководство учреждения не ждет, когда способные школьники поступят к ним, а начинает работать с ребятами заранее. Для этого здесь функционируют подготовительные курсы «Школа юных» для будущих лицеистов. Это дает детям время и пространство для раскрытия способностей.
— Ученики приходят уже мотивированными на серьезную учебу и участие в интеллектуальных соревнованиях, — отмечает заместитель директора по учебно-методической работе Анжелика Шаповалова и дополняет, что, став лицеистами, молодые люди попадают в команду талантливых и целеустремленных сверстников и педагогов. Такое окружение формирует атмосферу поддержки и даже спортивного азарта, где каждый стремится к наивысшему результату.
Сегодня в лицее работает 41 учитель, из них более 70% принимают участие в подготовке учащихся к олимпиадам.
— Наши учителя — особенные, — подчеркивает заместитель директора. — Они постоянно в поиске, увлечены своим предметом и умеют зажечь интерес у учеников. Ведь работа с одаренными детьми — процесс непрерывный, без каникул и выходных: педагог всегда рядом с олимпиадниками. Чтобы выйти на международный уровень, ребята решают задачи не только нашей страны, но и Китая, Индии, России. А юные географы еще должны знать на отлично английский язык, так как задания на международных олимпиадах только на нем.
Харизма учителя и традиции.
В этом году двое воспитанников учителя географии Дмитрия Поджигерова стали призерами международных олимпиад: Валерия Боровикова завоевала бронзовую медаль, а Александр Шелковский — две бронзы и золото.
— Хорошо помню первую победу моих учеников на городском этапе республиканской олимпиады в 2004 году — радость была огромной, — вспоминает Дмитрий Владимирович. — А с 2006-го начались успехи на республиканском уровне. Все развивается по нарастающей: за последние годы у нас стабильно по три победителя республиканских олимпиад.
По мнению учителя, лицеисты-географы — «универсальные солдаты». Они разносторонне развиты, успевают по всем предметам, ведь география тесно связана с химией, физикой, биологией и историей. А еще они — общительные, дружелюбные, умеющие работать в команде.
— При подготовке к республиканской олимпиаде мы обязательно проводим полевые выходы. Там без командной работы не обойтись: местность делится на квадраты, каждый отрабатывает свою точку, а затем помогает товарищам, — рассказывает педагог.
Очень важна в подготовке к олимпиадным соревнованиям и мотивация. Дмитрий Поджигеров знает, как ее создать. Все же он — представитель учительской династии: его отец и бабушка преподавали географию, а сам он работает с детьми уже 24 года, из них 15 — в лицее.
— Стараюсь брать харизмой, — улыбается педагог.
Конечно, молодежи импонирует, что их учитель открытый, внимательный, умеет сделать уроки живыми и интересными. А какие у них полевые сборы — с песнями под гитару, душевными беседами! Да и кабинет географии Дмитрия Поджигерова настоящий мини-музей — более 300 образцов минералов со всего мира, включая уникальный для Беларуси медовый халцедон. У ребят даже появились свои талисманы-камни, к которым они прикасаются на удачу перед важными делами.
У географов-олимпиадников сложились свои традиции, которые тоже поддерживают мотивацию и настраивают на успех. Среди них — «альбом победителей», куда записываются истории, фотографии со сборов и олимпиад. Этот своеобразный «дембельский» альбом передается из поколения в поколение. А еще областная команда юных географов, которую вот уже 17 лет возглавляет Дмитрий Поджигеров, выступает в желтой форме — символе позитивного настроя и сплоченности.
— Секретов подготовки победителей олимпиад нет, — уверяет учитель. — Нужно глубоко знать школьную программу, а затем выходить за ее рамки. Вместе с коллегами мы создали банк презентаций, фото и картографического материала, собрали все задания олимпиад с 2005 года — от городских до международных. На эту базу накладывается серьезная географическая номенклатура, не ниже уровня студентов третьего курса. Нужно знать политическую карту мира, столицы, формы государственного устройства и так далее. Мы используем университетские учебники, а также зарубежные пособия, чтобы отработать англоязычную географическую лексику.
Именно такой подход позволяет лицеистам занимать призовые места и получать звания сильнейших географов в мире.
«Люблю олимпиадное движение всей душой».
Самым успешным учеником Дмитрия Поджигерова стал Александр Шелковский. Еще в школе, а затем и в лицее юноша участвовал в олимпиадах по нескольким предметам — физике, математике, истории, обществоведению, финансовой грамотности. Долгое время география оставалась для него второстепенной дисциплиной: давалась легко, но не казалась делом жизни. Переломный момент наступил, когда Александр поступил в лицей.
— Первый урок по географии у Дмитрия Владимировича помню до сих пор, — признается молодой человек. — Мы обсуждали политическую карту мира, и я резко спорил даже, за что и сегодня стыдно. После занятия учитель предложил мне приходить по субботам в областной ресурсный центр по географии.
Долго Александр не мог определиться, какой предмет выбрать главным. Решение пришло после разговора с выпускником лицея — победителем республиканских олимпиад по географии, студентом БГУ, а также после поездки в профильный лагерь «Олимпиец». Именно там он понял: его путь — география.
В 9-м классе, несмотря на простуду и высокую температуру, Александр Шелковский вошел в топ-5 республиканской олимпиады в своей параллели. В 10-м классе результат был тоже достойным. В 11-м он поставил себе цель — попасть на международный уровень. Александр изучал англоязычные учебники, конспектировал, тренировался — жил этой идеей. В итоге стал дипломантом I степени, получил приз министра образования за максимальный балл на практическом туре и вошел в тройку лучших, отобранных на международный уровень.
— Я чувствовал себя окрыленным, — вспоминает те минуты славы молодой человек. — Переполняла гордость и одновременно ответственность: я должен представить страну достойно, показать миру, что белорус звучит гордо, а наша страна воспитывает умных и порядочных людей.
На Международной олимпиаде по наукам о Земле (IESO), проходившей в Китае, Александр Шелковский завоевал золотую и бронзовую медали. Его соперниками стали участники из 31 страны. Олимпиада включала сложнейшие теоретические и практические задания. Также он был отмечен бронзой на открытой Международной географической олимпиаде (OpenGeo-2025).
Сегодня Александр учится в БГУ на географическом факультете по специальности «геоинформационные системы», еще не забывает родной лицей, помогает готовить ребят к олимпиадам и ведет научную деятельность.
Лицей № 1 располагает обновленной химической лабораторией, где проходят занятия ребята со всей Могилевщины. Кроме того, именно здесь работают сразу пять областных ресурсных центров по подготовке учащихся к республиканским олимпиадам по физике, географии, химии, истории и английскому языку.
Светлана КИРСАНОВА,
газета «7 дней».-0-