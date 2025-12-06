Загадочные «ледяные волосы» стали появляться в подмосковном лесу

Интересно, что эта загадка мучила ученых почти сто лет. Впервые «ледяную шерсть» описал метеоролог Альфред Вегенер еще в 1918 году, предположив биологическую природу феномена. Но окончательно подтвердить связь между ледяными кудрями и жизнедеятельностью грибка науке удалось лишь в 2015 году.