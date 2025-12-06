Загадочные «ледяные волосы» стали появляться в подмосковном лесу

Посетители лесов в городском округе Щёлково в Подмосковье столкнулись с завораживающим и немного жутковатым зрелищем, напоминающим декорации к фантастическому фильму. Гниющая древесина внезапно покрылась густыми белыми прядями, похожими на седые локоны или тончайшую шерсть.
Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в своем Телеграм-канале, это редчайшее природное явление, известное как «ледяные волосы» или «морозная борода». Уникальную аномалию зафиксировали сотрудники Московского учебно-опытного лесничества недалеко от деревни Рязанцы.
Как пояснила помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Чумакова, для появления этого чуда природы звезды должны сойтись идеальным образом.
«Значительные погодные аномалии создали специфические условия для возникновения хрупких ледяных нитей: высокая влажность, температура воздуха чуть ниже 0 , отсутствие сильного ветра и плюс влажная гниющая древесина лиственных пород», — раскрыла секрет явления специалист.
Ключевым архитектором этих ледяных скульптур является гриб Exidiopsis effusa. Именно его присутствие в гниющих ветках заставляет воду замерзать не обычной коркой льда, а выталкиваться из пор дерева тонкими волосками. Гриб препятствует образованию крупных кристаллов, создавая эффект пушистой шевелюры.
Интересно, что эта загадка мучила ученых почти сто лет. Впервые «ледяную шерсть» описал метеоролог Альфред Вегенер еще в 1918 году, предположив биологическую природу феномена. Но окончательно подтвердить связь между ледяными кудрями и жизнедеятельностью грибка науке удалось лишь в 2015 году.