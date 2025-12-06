В Ленинградской области нашли обломки сбитого беспилотника

В Ленинградской области сбит беспилотник.
В Киришском районе Ленинградской области обнаружены обломки нескольких беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В районе деревни Глажево обнаружены пораженные части БПЛА. Севернее промзоны города Кириши обнаружены элементы еще одного беспилотника. Он полностью уничтожен», — сообщил глава в официальном telegram-канале.
Помощь в проведении работ оказывает местная администрация, мероприятия по обеспечению безопасности продолжаются. На месте в течение дня работали взрывотехники.
