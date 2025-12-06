Тюменские проекты вошли в число лучших практик трудоустройства молодежи

Две тюменские организации вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, организованного при поддержке нацпроекта «Кадры». Награждение состоялось 4 декабря на ВДНХ в Москве, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
В этом году конкурс собрал 1055 заявок из 77 регионов страны. По итогам отбора победителями и призерами стали 129 организаций из 52 субъектов.
Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса победил в номинации «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов». Учреждение получило награду за успешное взаимодействие с молодежью, создание условий для практики и трудоустройства студентов. Тюменский городской многопрофильный центр отмечен в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» за реализацию программ ранней профориентации и поддержки подростков в поиске первой работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.