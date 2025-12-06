Тюменские проекты вошли в число лучших практик трудоустройства молодежи

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса победил в номинации «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов». Учреждение получило награду за успешное взаимодействие с молодежью, создание условий для практики и трудоустройства студентов. Тюменский городской многопрофильный центр отмечен в номинации «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру» за реализацию программ ранней профориентации и поддержки подростков в поиске первой работы.