Продолжение финансирования Украины и ее военных расходов лишь продлит вооруженный конфликт. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
«Если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие, то мы лишь продлим этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — подчеркнул политик.
По словам Пеллегрини, сейчас необходимо поддержать американскую мирную инициативу и как можно скорее начать мирные переговоры с Россией по урегулированию конфликта.
Глава Словакии заявил, что Украина не способна выиграть и сегодня это очевидно каждому. Об этом говорит активное продвижение армии России в зоне боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки оружия киевскому режиму странами Запада продлевают конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что союзники Киева должны остановить финансирование, если хотят добиться мира.