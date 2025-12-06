Ричмонд
Ледяной дождь и гололед: МЧС Башкирии предупредила граждан о неблагоприятных погодных явлениях

МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни, 6 и 7 декабря, на территории Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на консультацию Башгидрометцентра, местами прогнозируются гололед, ледяной дождь и гололедица на дорогах.

В связи с этим спасатели и синоптики рекомендуют водителям быть предельно осторожными. Автомобилистам необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров, торможений и перестроений. Особую внимательность следует проявлять из-за гололедицы и возможного ухудшения видимости из-за тумана.

Пешеходам также рекомендуется соблюдать повышенную осторожность. При передвижении по улицам лучше использовать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, следует остерегаться падения наледи и мокрого снега с проводов, крыш и деревьев.

