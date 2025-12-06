В российском регионе подскочили цены на популярную новогоднюю услугу

По мере приближения праздника стоимость услуг заметно возрастает. Так, до 12 декабря час работы частного аниматора обходится примерно в 4,5 тысячи рублей, тогда как после 27 декабря и в саму новогоднюю ночь цена может достигать 15 тысяч рублей за час при заказе в пределах города. Таким образом, к празднику расценки увеличиваются примерно в 3,5 раза. Наиболее дорогим периодом считается вечер 31 декабря, уже с 1 января стоимость услуг начинает снижаться.