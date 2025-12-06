В Перми отреставрируют здание кузницы XX века рядом с Центральным рынком

Одноэтажное здание 1910-х годов расположено на территории бывшей деревни Данилихи. В 1885 году наследники графа Андрея Шувалова и князя Сергея Голицына продали два участка, где позднее была построена усадьба, пермским купцам 1 гильдии Григорию, Михаилу и Василию Каменским. К началу 1920-х годов ансамбль включал семь строений, выполненных в стилистике архитектурной эклектики с элементами ампира и промышленной архитектуры начала XX века. После вхождения деревни в городскую черту в 1922 году домовладение было муниципализировано. В начале 1920-х годов здание конюшни и каретного сарая стало использоваться как кузница. В настоящее время в служебном корпусе расположены складские и торговые помещения. Собственником объекта является Реваз Шенгелия.