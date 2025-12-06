Ричмонд
Беларусь поставила в Мьянму первую крупную партию лекарств

В Мьянму направлены лексредства производства РУП «Белмедпрепараты» для онкопациентов, а также противовирусные, антибактериальные и препараты других терапевтических групп. Всего в рамках этой крупной поставки отгружено 15 тонн лекпрепаратов на сумму более $160 тыс.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в конце этой недели осуществила первую крупную поставку лекарственных препаратов в Мьянму, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Мьянму направлены лексредства производства РУП «Белмедпрепараты» для онкопациентов, а также противовирусные, антибактериальные и препараты других терапевтических групп. Всего в рамках этой крупной поставки отгружено 15 тонн лекпрепаратов на сумму более $160 тыс.

В Минздраве отметили, что поставка лекарств — это выполнение договоренностей, достигнутых на бизнес-форуме, прошедшем в преддверии визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму.

По словам министра здравоохранения Александра Ходжаева, поставки лекарств в Мьянму — яркое подтверждение того, что при заинтересованности двух стран можно получать практические результаты, которые приносят пользу. -0-

