Беларусь поставила в Мьянму первую крупную партию лекарств

В Мьянму направлены лексредства производства РУП «Белмедпрепараты» для онкопациентов, а также противовирусные, антибактериальные и препараты других терапевтических групп. Всего в рамках этой крупной поставки отгружено 15 тонн лекпрепаратов на сумму более $160 тыс.