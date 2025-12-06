Ричмонд
Минздрав Башкирии: граждане стали гораздо реже жаловаться на обеспечение лекарствами

В Башкирии жалоб на обеспечение лекарствами стало меньше на 31%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии состоялось еженедельное заседание по вопросам лекарственного обеспечения. Как сообщил глава Министерстве здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, были заслушаны доклады кураторов медицинских округов о текущей ситуации с льготными лекарствами на их территориях.

На совещании разобрали отдельные случаи пациентов, требующих коррекции терапии или госпитализации в связи с лекарственным обеспечением. Особое внимание уделили организации взаимодействия всех участников процесса и вопросам коммуникации с пациентами. Обсуждалась важность своевременного информирования граждан о наличии необходимых препаратов.

Рахматуллин сообщил, что на следующей неделе запланирована отдельная рабочая встреча с главными врачами медицинских учреждений для детального разбора вопросов по льготному лекарственному обеспечению.

Глава Минздрава отметил положительную динамику: по состоянию на конец ноября количество обращений граждан по вопросам ЛЛО сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он связал этот результат с системной работой, постоянным мониторингом ситуации и оперативными решениями, которые принимаются на регулярных совещаниях.

