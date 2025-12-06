Минздрав Башкирии: граждане стали гораздо реже жаловаться на обеспечение лекарствами

Глава Минздрава отметил положительную динамику: по состоянию на конец ноября количество обращений граждан по вопросам ЛЛО сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он связал этот результат с системной работой, постоянным мониторингом ситуации и оперативными решениями, которые принимаются на регулярных совещаниях.