Угольников назвал борьбу против «русскости» давней и внутренней

«Но я понимаю, что и мир меняется вместе с нами, и вся ситуация меняется. Она наклоняется теперь уже в совсем новую сторону. В этом смысле мы переживаем с вами тоже некое эпическое время, к которому не были готовы», — сообщил режиссер.