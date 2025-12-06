Эфирное вещание прервется в нескольких районах Ростовской области

В среду, 10 декабря, отключения затронут хутор Калининский в Шолоховском районе. С 08:00 до 19:00 будет прервана работа станций РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Общая продолжительность перерывов в этот день не превысит пяти с половиной часов.