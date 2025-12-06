Ричмонд
Эфирное вещание прервется в нескольких районах Ростовской области

Отключения телесигнала запланированы с 9 по 11 декабря в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Кратковременные отключения трансляции радио и ТВ ждут жителей Ростовской области на следующей неделе, с 8 по 14 декабря. Об этом предупреждает РТРС — Российская телерадиовещательная сеть. Перерывы в эфире связаны с проведением плановых технических работ на передающих станциях.

Работы начнутся во вторник, 9 декабря, в хуторе Хуторской Зимовниковского района. Здесь с 11:00 до 13:00 будет остановлено вещание станции РТРС-2.

В среду, 10 декабря, отключения затронут хутор Калининский в Шолоховском районе. С 08:00 до 19:00 будет прервана работа станций РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Общая продолжительность перерывов в этот день не превысит пяти с половиной часов.

Завершатся плановые работы в среду, 11 декабря, в хуторе Новоалексеевка Тарасовского района. Здесь с 08:00 до 18:00 не будет вещания станций РТРС-1 и РТРС-2. Суммарное время отключений составит до трех часов.

Все запланированные отключения согласованы с телеканалами и радиовещателями. В РТРС уточнили, что график работ может быть скорректирован, если погодные условия окажутся неблагоприятными.