Эфирное вещание прервется в нескольких районах Ростовской области

Кратковременные отключения трансляции радио и ТВ ждут жителей Ростовской области на следующей неделе, с 8 по 14 декабря. Об этом предупреждает РТРС — Российская телерадиовещательная сеть. Перерывы в эфире связаны с проведением плановых технических работ на передающих станциях.
Работы начнутся во вторник, 9 декабря, в хуторе Хуторской Зимовниковского района. Здесь с 11:00 до 13:00 будет остановлено вещание станции РТРС-2.
В среду, 10 декабря, отключения затронут хутор Калининский в Шолоховском районе. С 08:00 до 19:00 будет прервана работа станций РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». Общая продолжительность перерывов в этот день не превысит пяти с половиной часов.
Завершатся плановые работы в среду, 11 декабря, в хуторе Новоалексеевка Тарасовского района. Здесь с 08:00 до 18:00 не будет вещания станций РТРС-1 и РТРС-2. Суммарное время отключений составит до трех часов.
Все запланированные отключения согласованы с телеканалами и радиовещателями. В РТРС уточнили, что график работ может быть скорректирован, если погодные условия окажутся неблагоприятными.