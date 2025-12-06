Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чёлка «штрихкод» из 2000-х снова в моде, зумеры в восторге

Среди молодёжи вернулась мода на культовую мужскую причёску 2000-х — чёлку «штрихкод». Как сообщает SHOT, зумеры всё чаще приходят именно за этой стрижкой.

Источник: Life.ru

Если в нулевые так стригли за 100 рублей, то сейчас барберы берут от 1200 рублей. В сумму входит и супер-укладка, которая должна надёжно фиксировать чёлку.

Мастера называют этот образ стильным и дерзким. Он подходит как для коротких, так и для волос средней длины, что делает его универсальным выбором для молодых людей.

Ранее медики предупреждали об опасности нового тренда на полное сбривание ресниц для подчёркивания мужественности. Врач-дерматолог пояснила, что ресницы являются естественным барьером от пыли, клещей и солнца, а также участвуют в увлажнении глаза через специальные каналы с гиалуроновой кислотой, предотвращая синдром сухого глаза.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.