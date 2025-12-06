В Омске состоится туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk»

Седьмой Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk» пройдет 12 декабря в конгресс-холле Агентства развития и инвестиций Омской области. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве культуры.
Форум является ежегодной площадкой обмена опытом по формированию и укреплению межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Участниками мероприятия станут представители туристических ассоциаций, бизнеса, образовательных учреждений. Впервые большую часть мероприятия презентуют представители Казахстана.
«В этом году у нашего форума появилась единая тема, которая объединяет в себе все площадки и направления, — “Иртыш: река дружбы — река развития”. Эта тема — итог работы летней экспедиции, организованной правительством Омской области в Казахстан. Экспедиция обозначила ключевые тренды сотрудничества двух государств: логистика, работа с молодежью и туристская инфраструктура, в том числе возможность построения международных туристических маршрутов. Вместе с коллегами будем обсуждать возможности и новые направления», — рассказала заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина.
Деловая программа будет представлена работой десяти отраслевых площадок. Среди них — экспертная сессия для сотрудников отелей, баз отдыха, санаториев о внедрении удачных практик по оказанию гостиничных услуг, конференция «Правовая поддержка турагентств: лучшие практики защиты бизнеса» и другие. Также будет работать выставка туристских возможностей «Омское гостеприимство».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.