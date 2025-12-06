В Омске состоится туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk»

«В этом году у нашего форума появилась единая тема, которая объединяет в себе все площадки и направления, — “Иртыш: река дружбы — река развития”. Эта тема — итог работы летней экспедиции, организованной правительством Омской области в Казахстан. Экспедиция обозначила ключевые тренды сотрудничества двух государств: логистика, работа с молодежью и туристская инфраструктура, в том числе возможность построения международных туристических маршрутов. Вместе с коллегами будем обсуждать возможности и новые направления», — рассказала заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина.