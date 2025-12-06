Ричмонд
Экс-гонщик NASCAR Майкл Аннетт умер в 39 лет

NASCAR сообщила о смерти американского гонщика Майкла Аннетта.

Бывший гонщик Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Майкл Аннетт скончался в 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба NASCAR.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине бывшего гонщика NASCAR Майкла Аннетта. NASCAR выражает соболезнования семье Майкла и его многочисленным друзьям», — сообщили в организации, не назвав причину смерти.

Там отметили, что Майкл Аннетт был уважаемым соперником, большим профессионалом и целеустремленным гонщиком. На протяжении всей своей карьеры Аннет оставался достойным представителем автогонок.