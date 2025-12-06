Киркоров объяснил «природой-матушкой» белизну своих зубов и густую шевелюру

«Природа-матушка одарила. К сожалению, рано побелел, но самое главное, что не лысый. Просто ухаживаю за волосами, как все, ухаживаю за собой. Я артист, я обязан это делать. Папа с мамой дали мне хорошие ДНК и гены. У меня свои зубы, все, кто в том разбирается, видят, что это не виниры, ничего искусственного», — объяснил король эстрады в беседе с нашими коллегами из Super.ru.