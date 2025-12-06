Ричмонд
Раскрыта мечта Сергея Бурунова

Бурунов с детства мечтал освоить профессию летчика.

С раннего детства актер Сергей Бурунов мечтал о полетах и стремился оказаться за штурвалом самолета. Известный по фильмам и сериалам артист неоднократно говорил о своем желании связать жизнь с небом и примерить на себя профессию летчика. Об этом сообщил актер Сергей Дорогов.

«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — сказал Дорогов в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что в настоящее время Сергей, пусть и не сразу, но предпринимает конкретные шаги для воплощения своих намерений. Как уточнил Дорогов, Бурунов по-прежнему продолжает летать.

«И он так потихонечку как-то этим занимается. Это с детства у него. Сережка… Да, знаю, что это мечта его детства была, которую он как бы не совсем осуществил, но летает все равно», — отметил актер.