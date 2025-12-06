Гриц рассказал о роли науки в экономике и привел примеры самых доходных компаний

«Второй важный фактор — это безопасность. Мы часто говорим про технологический суверенитет. Санкционная политика заключается в том, что нам могут просто не дать необходимый продукт», — сказал Георгий Гриц. В то же время, добавил он, развитие научных технологий и их внедрение в реальный сектор экономики как раз позволяют повысить технологический суверенитет государства. -0-