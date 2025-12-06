Гриц рассказал о роли науки в экономике и привел примеры самых доходных компаний

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые доходные мировые компании занимаются высокими технологиями, что указывает на высокую роль науки в развитии экономики. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал экономический аналитик кандидат экономических наук Георгий Гриц.
Эксперт, говоря о роли науки в экономике, подчеркнул, что научная сфера прежде всего должна быть практико-ориентированной. Это позволит не просто развивать научные разработки, но и внедрять их в те или иные производства. Таким образом, технологии могут стать настоящим драйвером развития экономики государства. «Если мы хотим удвоить свой ВВП, нужно коммерциализировать инновации, развивать их и найти свою нишу», — подчеркнул экономист.
В подтверждение своих слов Георгий Гриц привел практический пример. Он обратил внимание, что в десятке самых доходных мировых компаний подавляющее большинство — это технологические гиганты. Речь идет о таких корпорациях, как Apple, Microsoft, Tesla и других. Таким образом, научные разработки действительно могут приносить высокие доходы, если внедряются в реальные производства.
«Второй важный фактор — это безопасность. Мы часто говорим про технологический суверенитет. Санкционная политика заключается в том, что нам могут просто не дать необходимый продукт», — сказал Георгий Гриц. В то же время, добавил он, развитие научных технологий и их внедрение в реальный сектор экономики как раз позволяют повысить технологический суверенитет государства. -0-
