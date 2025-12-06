В одном из городов Башкирии вводят туристический налог: взимать его начнут уже в с 1 января

В Башкирии городской совет Дюртюлей утвердил введение туристического налога с 1 января 2026 года. Согласно решению чиновника, ставка сбора составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. В последующие годы ставка будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт. Таким образом, к 2030 году она достигнет 5% от стоимости размещения.