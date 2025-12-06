В одном из городов Башкирии вводят туристический налог: взимать его начнут уже в с 1 января

В Башкирии городской совет Дюртюлей утвердил введение туристического налога с 1 января 2026 года. Согласно решению чиновника, ставка сбора составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. В последующие годы ставка будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт. Таким образом, к 2030 году она достигнет 5% от стоимости размещения.
Плательщиками налога станут организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по временному размещению туристов (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома и т.д.). Именно они будут обязаны начислять и перечислять сбор в местный бюджет.
Напомним, что муниципалитеты Башкирии получили право устанавливать туристический налог с января этого года. По данным за первое полугодие текущего года, в бюджеты муниципальных образований республики уже поступило 43,3 миллиона рублей от этого сбора. Наибольшие суммы собрали в Абзелиловском, Белорецком, Салаватском и Аскинском районах.
На начало 2025 года туристический налог действовал в 246 муниципалитетах региона, однако к 1 августа его отменили в 43 из них.
