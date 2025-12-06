В сквере Авиаторов в Тюмени открыли спортивную площадку

Общественная приемка благоустроенной спортивной площадки состоялась в сквере Авиаторов в Тюмени, сообщили в администрации города. Работы на общественной территории проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В мероприятии приняли участие руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук, директор подрядной организации Артем Ведерников, депутат Тюменской городской думы Екатерина Вешкурцева, а также местные жители.
На территории установили новые футбольные ворота, баскетбольные кольца и телескопические стойки для волейбольной сетки, по периметру площадки появились ограждения. Также там уложили современное травмобезопасное покрытие.
В следующем году в сквере планируют сделать современную детскую площадку, установить скамейки для отдыха, парковые качели, урны, заменить опоры освещения, а также обустроить площадку для выгула собак.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.