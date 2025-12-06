Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунов впервые заявлен на гонку после инцидента с Бакуровым

Александр Большунов допущен до участия после выздоровления Александра Бакурова, который получил 36-й номер.

Источник: Аргументы и факты

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов попал в стартовый лист масс-старта на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

В списке участников Большунов заявлен под 15-м номером. Он допущен до участия после выздоровления Александра Бакурова, который получил 36-й номер.

Напомним, что в полуфинале спринта свободным стилем во время первого этапа Кубка России Большунов упал в результате контакта с Бакуровым. После финиша трехкратный олимпийский чемпион намеренно подъехал к сопернику и толкнул его.

Президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму.