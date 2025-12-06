Большунов впервые заявлен на гонку после инцидента с Бакуровым

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов попал в стартовый лист масс-старта на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.
В списке участников Большунов заявлен под 15-м номером. Он допущен до участия после выздоровления Александра Бакурова, который получил 36-й номер.
Напомним, что в полуфинале спринта свободным стилем во время первого этапа Кубка России Большунов упал в результате контакта с Бакуровым. После финиша трехкратный олимпийский чемпион намеренно подъехал к сопернику и толкнул его.
Президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму.