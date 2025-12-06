Байден вновь оговорился на публике: экс-президент США ошибся в названии своей страны

Бывший президент США Джо Байден вновь оговорился во время публичного выступления. На этот раз, как сообщает The New York Post, экс-глава Белого дома допустил ошибку в названии родной страны, назвав ее словом «Америготит».
«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие — мы Соединенные Штаты Америготит», — сказал Байден.
Вероятно, экс-президент хотел закончить свою речь словами «got it», чтобы фраза звучала как «Мы — Соединенные Штаты Америки, понятно?». Однако у Байдена не получилось правильно выговорить предложение.
Источник отмечает, что на протяжении всей речи, которая длилась около 20 минут, 83-летний экс-глава Белого дома говорил с трудом и часто запинался.
Ранее KP.RU сообщал, что Джо Байден уже много раз попадал в подобные нелепые ситуации. Во время одного из своих выступлений бывший президент США заявил, что страна «вкладывается в перебои с электричеством».